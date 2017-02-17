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17.02.2017 14:05

Глава муниципального образования город Мурманск провел встречу с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта

Анастасия Русинова.

Попадет ли Мурманск на карту "убитых" дорог и как создать комфортную городскую среду? Сегодня глава муниципального образования провел встречу с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Пожалуй, самая активная общественная организация. Поднимает наиболее острые вопросы. По инициативе ОНФ - в регионе реализуют проекты поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, программы, направленные на защиту окружающей среды.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я считаю, что к мнению этой общественной организации необходимо прислушиваться. И, конечно же, все актуальные проблемы, которые озвучивает эта организация, вместе с этими проблемами они и предлагают самые эффективные пути их решения".
На встрече - подробно - о проектах ОНФ, которые стартуют в этом году - по всей стране. Среди них "Карта убитых дорог" и "Комфортная городская среда". На ее реализацию регион получит 200 миллионов рублей. Задача муниципалитетов - правильно распорядиться средствами, учитывая потребности и желания горожан. Еще одни масштабный проект - в Год экологии - "Генеральная уборка". ОНФ - планирует решить проблему несанкционированных свалок.
Глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Опять же, где-то может и муниципалитет помочь. Убрать эти свалки, попросить общественность. Но есть и небольшие свалки, где мы можем и с вами вместе поработать с волонтерскими движениями, с организациями, с молодежными движениями".



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