Память живет. В Мурманске открыли обновленную мемориальную доску Герою Советского Союза Михаилу Ивченко

Любовь Дубова.

Сегодня в Мурманске торжественно открыли обновленную памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Ивченко. Участник Великой Отечественной войны - с первых дней - стал на защиту Заполярья. Звание Героя получил "За образцовое выполнение боевых заданий". Посмертно. Обновленная табличка - на одноименной улице. Дом №17 теперь украшает и мраморный барельеф. Дело рук мастера - известного мурманского скульптора Александра Арсентьева. Работал по фотографиям - из архивов областного краеведческого музея. Реставрация мемориальных досок в столице Заполярья продолжается.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Мы сейчас работаем над созданием макета памятной доски Зои Космодемьянской. В планах у нас обновление доски первому космонавту Юрию Гагарину. Потом фронтовику Подстаницкому. И будем готовиться к созданию сквера Шабалина - с изготовлением бюста дважды Героя Советского Союза Шабалина".









