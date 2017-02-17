Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
17.02.2017 14:00

Память живет. В Мурманске открыли обновленную мемориальную доску Герою Советского Союза Михаилу Ивченко

Любовь Дубова.

Сегодня в Мурманске торжественно открыли обновленную памятную доску Герою Советского Союза Михаилу Ивченко. Участник Великой Отечественной войны - с первых дней - стал на защиту Заполярья. Звание Героя получил "За образцовое выполнение боевых заданий". Посмертно. Обновленная табличка - на одноименной улице. Дом №17 теперь украшает и мраморный барельеф. Дело рук мастера - известного мурманского скульптора Александра Арсентьева. Работал по фотографиям - из архивов областного краеведческого музея. Реставрация мемориальных досок в столице Заполярья продолжается.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Мы сейчас работаем над созданием макета памятной доски Зои Космодемьянской. В планах у нас обновление доски первому космонавту Юрию Гагарину. Потом фронтовику Подстаницкому. И будем готовиться к созданию сквера Шабалина - с изготовлением бюста дважды Героя Советского Союза Шабалина".




← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.15
Евро = 60.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.