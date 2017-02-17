Управление Росреестра по Мурманской области рассмотрело более 62 тысяч заявлений на оказание услуг по регистрации прав и кадастровому учету

С 9 января 2017 года по 9 февраля 2017 года Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (Управление) рассмотрело 531 заявление на кадастровый учет и 8 187 заявлений о государственной регистрации прав.

Управлением также рассмотрено 39 заявлений о единой процедуре, по которой кадастровый учет и регистрация прав осуществляются одновременно. Возможность одновременной подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый учет предусмотрена вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

За этот же период в соответствии с 218-ФЗ выдано 53 762 сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей территории Российской Федерации. Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои документы». Кроме того, на портале Росреестра можно в электронном виде получить сведения об объекте недвижимости из ЕГРН, а также подать документы на государственную регистрацию прав.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии