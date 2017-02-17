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17.02.2017 14:10

В Баренцевом море проходит спасательная операция

Алексей Елкин.

На помощь экипажу аварийного траулера "Шквал" - своевременно - прибыл буксир Росрыболовства. Подробности, по телефону, сообщил начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев.
Начальник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Росрыболовства Анатолий Леонтьев: "Вчера на промысле в южной части Баренцева моря рыболовное судно "Шквал" потеряло ход по причине выхода из строя главного двигателя. Устранить неисправность силами экипажа не получилось. В район было направлено дежурное судно-спасатель "Мурманрыба". Ночью оно его поймало, взяло на буксир. Расчетное время прибытия - завтра в 12 часов. Погода сейчас достаточно свежая. Ветер - юго-западный, западный 15-17 м/с. Ситуация под контролем. Угрозы жизни экипажа нет".
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