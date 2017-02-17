На Северном флоте подведены итоги фестиваля прессы «Северный МЕДИА – АС - 2017»

Конкурсная комиссия фестиваля прессы «Северный МЕДИА – АС - 2017», проводимого на Северном флоте, определила победителей конкурса.

Комиссией было рассмотрено 48 материалов, представленных от 31 представителя средств массовой информации, осуществляющих свою профессиональную деятельность в субъектах Российской Федерации, входящих в зону ответственности Северного флота. Жюри отобрало лучшие работы телевизионных СМИ, печатных изданий, информационных агентств, фотографов творческих объединений, опубликованные и вышедшие в эфир в течение 2016 года.

Оценка творчества журналистов проведена по 8 номинациям: «Лучшие кадры» - за лучший новостной репортаж в телевизионных СМИ; «Сила слова» - за лучший материал в печатных СМИ; «Стиль жизни» - за лучший материал в периодических современных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию; «Проект специального назначения» - за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.); «Молния» - за лучшую работу в информагентстве; «Главный калибр» - за лучшую фотоработу; «На острие атаки» - за лучший материал в региональных СМИ; «Прорыв» - лучший дебют года.

Победителями в различных номинациях стали представители государственной телевизионной и радиовещательной компании «Мурман», ООО «Северо-западное вещание» - телеканал «ТВ-21», редакций газет «На страже Заполярья» и «Мурманский вестник», пресс-службы АО «ПО Северное машиностроительное предприятие», корпункта информагентства «ТАСС» в Мурманске, общественной организации «Ассоциация ветеранов морской пехоты Спутник».

Торжественная церемония объявления и награждения победителей Фестиваля прессы «Северный МЕДИА – АС - 2017», пройдёт 21 февраля в главной базе Северного флота – городе Североморске. Все лауреаты будут награждены специальными призами с символикой фестиваля прессы и дипломами участников.

Творческие работы победителей флотского этапа Фестиваля прессы будут выставлены для участия в финальном этапе третьего Всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА–АС-2017».

Третий Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИА–АС-2017» организован Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения имиджа профессии военнослужащего в обществе, создания конкурентных условий работы средств массовой информации по освещению военной тематики, поощрения СМИ, журналистов, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности, сетевых журналистов и блогеров, внесших значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.



Пресс-служба Северного флота



