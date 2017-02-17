Техника с приставкой супер. Новая машина - в автопарке аэропорта "Хибины"

В автопарке аэропорта "Хибины" - пополнение. Новая супер-современная машина - аэродромно-уборочная. Уникальная для Мурманской области. Комплексная, выполняет несколько функций одновременно.

Новая единица сертифицированной аэродромной техники белорусского производства долгожданная и желанная для аэропорта "Хибины". Эта машина на любой взлетной полосе вещь необходимая, но далеко не всем доступная. В области таких, пока еще не было. Да и на всем северо-западе найдется, может, пара единиц.

Технический директор аэропорта "Хибины" Виталий Дацков: "Во-первых, площадью обработки полосы. Там широкий отвал - 6 метров, щетка скоростная, большая, продувка. Продувки у нас в аэропорту не было. Ее и в Мурманске нет. Ну, магнит для финишной уборки полосы. Ну и то, что это уже сертифицированная техника. Это не дорожная, а аэродромная техника".

Подобные заказы преимущественно делают крупные аэропорты северных регионов: Сахалина, Дальнего Востока, Камчатки, Тюменской области, Хабаровского края. Главное преимущество машины в том, что это высокоэффективная комбинированная техника – так сказать, четыре в одном. Особого внимания со стороны обывателя заслуживает система продувки. Скоростная щетка сметает снег и даже лед, а убирается это все мощной 10-кубовой струей воздуха, который выдается системой со скоростью 150 метров в секунду.

Представитель предприятия "Евромаш", г. Минск, Белоруссия Юрий Ходорук: "Когда мы испытываем, у нас даже плохой асфальт когда, трещины, она асфальт поднимает. Поэтому здесь воздух довольно приличный".

Такая техника действительно незаменима в регионах, где осадки, особенно снежные – явление частое и щедрое. Хотя обильные дожди для нее – тоже не проблема. Управление новичка руководство аэропорта доверило одному из самых опытных водителей. Водительский стаж Александра Соченина, более 35 лет. На взлетной полосе уже 5 лет. Как раз сейчас он изучает и привыкает к управлению этой диковинкой.

Водитель Александр Соченин: "Непривычно, потому что я уже не работал давно на таких длинных машинах. Я имею ввиду, что 18 метров все-таки. Отвык. А так сложного. Ну, поначалу да, разобраться с компьютером, с джойстиками".

Первое, что сразу отметил водитель – высокая производительность новой машины. Для руководства аэропорта "Хибины" это самое главное.