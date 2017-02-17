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17.02.2017 15:20

В региональном министерстве социального развития прошел методический час для негосударственных поставщиков социальных услуг

Специалисты министерства познакомили предпринимателей и представителей некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, с теоретическим материалом по работе с базой данных «Электронный социальный регистр населения Мурманской области». Была предоставлена возможность на практике применить полученные знания – в аудитории был развернут компьютерный класс, все желающие могли попрактиковаться в занесении сведений в базу. Как отметили участники семинара, теоретический материал и практическое занятие были поданы в доступной и понятной форме – только самое нужное и основное.

По словам первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой, сейчас задача органов власти – развивать социальную сферу как единое целое, со всеми ее участниками: государственными учреждениями, бизнесом и некоммерческими организациями. «Существующее законодательство предъявляет требования как к качеству оказываемых услуг, так и к своевременному предоставлению отчетности. Поэтому сегодня повышение уровня компетенции представителей негосударственного сектора приобретает особую актуальность», – подчеркнула она.

/ Министерство социального развития Мурманской области /
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