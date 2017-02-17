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17.02.2017 13:45

В Коле полицейские и их юные помощники напомнили водителям правила поведения на дороге

В городе Кола сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения провели акцию «Пропусти пешехода!»

Участники акции вручали водителям листовки, разработанные в рамках кампании «Сложности перехода», с призывом «Так вести машину надо, будто дети твои рядом!».

Помимо этого юидовцы напомнили водителям об особенностях зимнего вождения. Такие погодные явления, как снег, дождь, туман способны серьезно влиять на безопасность, значительно ухудшая видимость и сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием. При этом тормозной путь увеличивается, траектория транспортного средства при резких маневрах становится непредсказуемой.

В таких условиях каждому водителю надо серьезно задуматься над характером своего вождения. Необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию, быть предельно осторожным и внимательным, особенно вблизи пешеходных переходов и в местах расположения дорожного знака «Дети».

Казалось бы, несложные советы, прислушавшись к которым, можно избежать многих неприятностей на дороге и внести важный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения в целом. Соблюдение простейших правил позволит сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)
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