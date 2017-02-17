"Солдатская смекалка", "Историческая викторина". Передвижная детская библиотека продолжает путешествовать по Мурманской области

20 февраля в 9.00 Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у учащихся средней общеобразовательной школы № 13 п. Высокий (ул. Сыромятникова, 13а).

Школьники примут участие в литературно–патриотических часах, медиапутешествиях, литературных и патриотических игровых программах, посвященных Дню защитника Отечества. Ребята познакомятся не только с историей праздника, но и поучаствуют во всевозможных конкурсах и викторинах: "Солдатская смекалка", "Историческая викторина". "Солдатская ложка", "Солдатские сказки", "Доложите обстановку", "Солдатская удаль".



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/