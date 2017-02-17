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17.02.2017 11:11

Буксир "Мурманрыба" ведет аварийное судно "Шквал" в Мурманск

Алексей Елкин.

В Баренцевом море уже сутки продолжается спасательная операция. Ночью аварийный траулер "Шквал" взят на буксир судном "Мурманрыба". Как сообщил по телефону начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев, - в эти минуты оба судна следуют в порт Мурманск, расчетное время прибытия - завтра в 12 часов. Отмечено - ситуация под контролем, угрозы жизням членов экипажа траулера нет. Напомним, "Шквал" потерял ход и подал сигнал о помощи по причине поломки главного двигателя. На борту траулера - 9 человек. Спасательный морской буксир "Мурманрыба" прибыл в район, где дрейфовало аварийное судно, находясь в Баренцевом море на дежурстве.
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