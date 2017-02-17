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17.02.2017 11:09

Дорога на Териберку открыта

Илья Комлев.

Дорога "Кола — Серебрянские ГЭС" открыта для проезда. С начала недели из-за перемётов сообщения с Туманным и Териберкой не было. Расчистка трассы не прекращалась. В среду на шесть часов удалось восстановить движение, пропустить скорую, автобусы, грузовики с продуктами. Но к концу дня погода ухудшилась. Дорога вновь была закрыта. Снежный плен Териберка пережила спокойно. Перебоев с продуктами, медикаментами, проблем с отоплением и связью между Териберкой и Лодейным, по словам главы муниципалитета, не было.
Глава муниципального образования с.п. Териберка Татьяна Трубилина: "У нас же периодически она открывалась на несколько часов. Успевали завести. То есть все есть, все нормально. В принципе у нас только завоз продуктов, а хлебопекарня у нас своя. Магазинов у нас достаточно много для нашего поселения. Поэтому всем всего хватило, даже еще осталось".
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