Прокуратура Октябрьского округа г. Мурманска выявила многочисленные нарушения в деятельности управляющей компании ООО «ЖЭК»

Елена Ямаш.

В ходе очередной проверки соблюдении управляющими компаниями обязанности по содержанию придомовой территории в зимний период, обследованы дворовые территории и внутриквартальные проезды, расположенные в центре Мурманска. Специалисты надзорного ведомства обратили внимание на ненадлежащую уборку придомовых территорий многоквартирных домов; неудовлетворительное состояние проездов и кровель. В отношении руководителя управляющей компании возбуждено административное производство, которое направлено в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области. Генеральному директору ООО «ЖЭК» внесено представление.





