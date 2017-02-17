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17.02.2017 13:00

Прокуратура Октябрьского округа г. Мурманска выявила многочисленные нарушения в деятельности управляющей компании ООО «ЖЭК»

Елена Ямаш.

В ходе очередной проверки соблюдении управляющими компаниями обязанности по содержанию придомовой территории в зимний период, обследованы дворовые территории и внутриквартальные проезды, расположенные в центре Мурманска. Специалисты надзорного ведомства обратили внимание на ненадлежащую уборку придомовых территорий многоквартирных домов; неудовлетворительное состояние проездов и кровель. В отношении руководителя управляющей компании возбуждено административное производство, которое направлено в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области. Генеральному директору ООО «ЖЭК» внесено представление.
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