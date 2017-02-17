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17.02.2017 12:45

В ЗАТО Видяево полицейские возбудили уголовное дело по факту угроз убийством

В дежурную часть отдела полиции в вечернее время поступило сообщение от местного жителя 1997 года рождения. Он сообщил, что знакомый в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, неоднократно высказывал угрозы убийством в его адрес.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия в квартиру на улицу Заречная сотрудники полиции установили, что ранее не судимый мужчина 1978 года рождения угрожал позвонившему в полицию, демонстрируя отвертку в качестве оружия. В создавшейся ситуации словесные угрозы потерпевший воспринял как реально осуществимые.
Соседи подтвердили, что в квартире происходил серьезный конфликт. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении жителя города дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.


Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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