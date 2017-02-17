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17.02.2017 12:00

В Мурманске спустя почти месяц после аварии, в которой пострадал школьник, виновника ДТП так и не нашли

Днем 19 января в Мурманске на регулируемом перекрестке в районе дома №141 по Кольскому проспекту неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершая поворот направо при выезде на проспект Кольский со стороны ул. Г.Рыбачьего, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После случившегося водитель с места происшествия скрылся. Мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения и был обслужен в лечебном учреждении амбулаторно. Очевидцев происшествия, а также водителя транспортного средства просят обратиться в ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 8 (8152) 42-18-45, 40-79-70 либо 127.
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