"Маячок" научит уступать дорогу скорой. Заполярная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие

Сегодня в Мурманске сотрудники отдельного батальона ДПС проведут мероприятие "Маячок". Оно направлено на повышение дисциплины участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилям с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Основная задача мероприятия – еще раз напомнить водителям о необходимости предоставления права преимущественного проезда автомобилям специального назначения, которые спешат оказать помощь гражданам.