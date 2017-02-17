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17.02.2017 11:15

"Маячок" научит уступать дорогу скорой. Заполярная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие

Сегодня в Мурманске сотрудники отдельного батальона ДПС проведут мероприятие "Маячок". Оно направлено на повышение дисциплины участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилям с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Основная задача мероприятия – еще раз напомнить водителям о необходимости предоставления права преимущественного проезда автомобилям специального назначения, которые спешат оказать помощь гражданам.
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