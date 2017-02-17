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17.02.2017 11:30

Руководители спортивных клубов школ, гимназий и колледжей Мурманской области поделятся опытом работы на областном семинаре

20 февраля в 15.00 в Мурманском областном институте развития образования (г.Мурманск, ул.Инженерная, 2а) пройдет семинар «Совершенствование деятельности спортивных клубов в образовательных организациях Мурманской области по вовлечению обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, развитию и популяризации школьного и студенческого спорта».

В работе семинара в режиме видеоконференцсвязи примут участие специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, информационно-методических служб, руководители и педагогические работники образовательных организаций. 

Опытом работы поделятся руководители спортивных клубов гимназий, колледжей и школ Мурманска, Кировска, ЗАТО Видяево, Кандалакши и Мончегорска.

Семинар организован в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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