В Оленегорске местная жительница предстанет перед судом за совершение особо тяжкого преступления

Прокуратурой города Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 «мошенничество), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) УК РФ.

Следствием установлено, что северянка, ранее неоднократно судимая за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и отбывавшая наказание в местах лишения свободы, часть наркотического средства в крупном размере сбыла своему знакомому, а оставшуюся часть наркотиков в особо крупном размере не смогла сбыть в связи с ее задержанием сотрудниками полиции. Кроме того, ей вменяется совершение мошенничества в отношении знакомой.

В настоящее время уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области