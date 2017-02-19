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19.02.2017 13:00

В Оленегорске местная жительница предстанет перед судом за совершение особо тяжкого преступления

Прокуратурой города Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 «мошенничество), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) УК РФ.

Следствием установлено, что северянка, ранее неоднократно судимая за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и отбывавшая наказание в местах лишения свободы, часть наркотического средства в крупном размере сбыла своему знакомому, а оставшуюся часть наркотиков в особо крупном размере не смогла сбыть в связи с ее задержанием сотрудниками полиции. Кроме того, ей вменяется совершение мошенничества в отношении знакомой.
В настоящее время уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд Мурманской области для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области
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