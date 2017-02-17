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17.02.2017 11:00

После вмешательства прокуратуры работнику выплачена недоначисленная заработная плата

Прокуратура города Кандалакша в ходе проверки выявила, что индивидуальный предприниматель начислял своему работнику заработную плату за отработанную норму часов рабочего времени менее установленного законом размера.

По результатам проверки прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст.5.31 КоАП РФ «Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению», которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда по Мурманской области.
После вмешательства прокуратуры работодатель произвел перерасчет и выплатил работнику недоначисленную заработную плату, а также повысил размер заработной платы, который в настоящее время соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному в Мурманской области.
Соблюдение работодателями прав работников на оплату труда в размере не менее МРОТ находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области
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