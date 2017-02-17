Ледовые баталии. В Мурманске проходит юношеский турнир по хоккею с мячом

Наталия Бурдина.

О спорте - детском. Событие традиционное, но не рядовое. Турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева. Сегодня - второй день соревнований. Открытие - накануне.

Шведских мальчишек удивить чем-то, наверное, сложно. Но такую экскурсию они точно запомнят. В первой мурманской гимназии эти ребята впервые.

Эдвин Сёрфёш (Швеция): "Российская школа очень отличается от шведской. К примеру, тут есть отдельный класс по химии, а у нас такого нет".

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Чтобы они посмотрели, вообще, здания, в которых проходят уроки, чтобы они попробовали обед — обычный школьный обед, которым кормим мы своих детей, чтобы мы для них стали ближе".

Представитель делегации Королевства Швеция Матс Бакстром: "Мы хотели бы поближе познакомиться с русской культурой. Я надеюсь, что турнир объединит наши города — Умео и Мурманск".

На пресс-конференции перед началом соревнований говорили и о развитии юношеского хоккея с мячом. В этот раз в играх принимает участие восемь команд. Четыре из Мурманска. Две - из Мончегорска и столько же из Швеции. На торжественном построении ребята - плечом к плечу.

Президент федерации хоккея с мячом г. Мурманска, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "У меня к вам огромная просьба, чтобы вы в этот очередной международный турнир памяти нашего легендарного хоккеиста Залетаева, поддержали всех наших участников, они будут стараться для вас. И я думаю, для них это будет одно из самых ярких впечатлений в жизни".

Мурманск — Мончегорск. Первая игра. До старта — считанные минуты. Ребята волнуются.

Павел Митин (г. Мурманск): "Я уже занимаюсь 4 года хоккеем, увидел как играют взрослые и, мне понравилось. И я начал играть и вот добился до такого, что стал капитаном. - А что для тебя значит быть капитаном? Твоя задача какая? - Вести за собой команду, показывать пример".

Игры продолжатся и сегодня. Уже вечером подведение итогов и торжественная церемония награждения.