Детская театральная школа отмечает 20-летний юбилей

Татьяна Нестерова.

Юбилей Детской театральной школы - 20 лет. Пожалуй, все значимые события в жизни Мурманска - проходят при участии воспитанников. Театральные, хореографические, вокальные выступления - номера всегда принимают на "Ура!". Ребята - победители престижных конкурсов, лауреаты фестивалей: регионального, всероссийского, международного уровней. Ежегодно в школе ставят больше 20 спектаклей для детей и молодежи.

Преподаватель сценического вокала Наталья Гашникова: "Это работа творческая. Дети разновозрастные, занимаются с 3 лет и до 16. Ко всем нужен индивидуальный подход".

Ульяна Гарлес: "Я здесь занимаюсь, как вокалом, так и актерским мастерством и сценической речью. И мне очень нравится весь этот процесс".

Сегодня в театральной школе порядка семисот ребят. Как минимум, 40 выпускников успешно реализуют себя в профессиях, связанных с кино и театром. Выступают на подмостках Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга.

Директор Детской театральной школы Светлана Асташенкова: "20 лет - небольшой срок. Мы уже пережили становление, взросление. Сейчас, можем сказать, что находимся в состоянии молодости и профессионализма. У нас коллектив создан очень хороший - коллектив единомышленников. Это большая семья - семья преподавателей, детей, семья родителей".