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17.02.2017 10:15

В Кандалакше по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело

На автодороге «Кола» сотрудниками ДПС МО МВД России «Кандалакшский» за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 49-летнего жителя Карелии. Полицейскими у гражданина были выявлены признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 0,328 мг/л.

В ходе проверки полицейские установили, что данный гражданин в октябре 2016 года был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, срок наказания еще не истек.

По факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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