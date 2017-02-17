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17.02.2017 09:50

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С 9 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 ФЕВРАЛЯ – ПР. Кольский, 168, пер. Якорный, 2.

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00     пр. Капитана Тарана, 17, 18
                            ул. Свердлова, 6 (корп. №), 8 (корп. 1)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00     ул. Мира, 2 (корп. 1)
11.00 – 14.00     ул. Капитана Копытова, 6

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


Администрация г. Мурманска
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