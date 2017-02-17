10-томник трудов политика, академика Евгения Примакова. Мурманская областная научная библиотека получила уникальные книги

Светлана Деменева.



Уникальные книги получила Мурманская областная научная библиотека. Это 10-томник трудов политика, академика Евгения Примакова. Он возглавлял и Торгово-промышленную палату России. Она и выпустила 1000 экземпляров его работ. В продаже их нет - только в библиотеках. Евгений Примаков - личность известная не только в стране - в мире. Он вошел в семерку старейшин, самых уважаемых и авторитетных людей планеты. Журналист, глава внешней разведки, министр иностранных дел возглавил правительство после дефолта, и смог вывести страну из кризиса.

Председатель Торгово-промышленной палаты Мурманской области Анатолий Глушков: "Ценен, как и он сам, его опыт. Это человек, которого я не знаю, думаю, что мало таких людей в стране, которые бы не знали, что он есть и за все годы, где бы он не работал, это было успешно".





