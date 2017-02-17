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17.02.2017 09:20

Дополнительные нормы защиты несовершеннолетних в случае их переезда после развода отца и матери. Депутаты Мурманской областной Думы поддержали инициативу коллег из законодательного собрания Ленинградской области

Яков Осетров.


Депутаты Мурманской областной Думы поддержали инициативу коллег из заксобрания Ленинградской области. Они предложили ввести дополнительные нормы защиты несовершеннолетних в случае их переезда после развода отца и матери. Выписка с прежнего места жительства - только с согласия обоих родителей и только после регистрации ребёнка по новому месту жительства. Еще один важный вопрос - о работе региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Депутаты определили срок на рассмотрение предложений сторон - не больше месяца. Ну, а задача на ближайшее будущее - изменить минимальную зарплату.
Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы  (фракция "Справедливая Россия") Александр Макаревич: "Эта зарплата сегодня составляет в регионе 14 тысяч 281 рубль, что безусловно, для Севера недостаточно. Поэтому я приветствую заявления представителей правительства о том, что нам нужно двигаться по пути повышения минимальной заработной платы с учетом того, что мы живем и работаем в условиях Крайнего Севера".
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