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17.02.2017 09:12

Начиная с весенней призывной кампании, срочников больше не будут направлять служить на боевые корабли Северного флота, выполняющие задачи в дальних походах

Андрей Зайцев.

Служить на боевых кораблях, выполняющих задачи в дальних походах, срочники больше не будут - начиная уже с весенней призывной кампании. Информация - в ряде СМИ со ссылкой на штаб Северного флота. Служба только в береговых частях. На боевых кораблях - контрактники. Они, по мнению специалистов, лучше подготовлены и мотивированы. Это решит и ряд организационных проблем, которые сейчас есть у флота. Например, в длительном морском походе у матросов срок службы может закончиться раньше, чем корабль вернется на базу.
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