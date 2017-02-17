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17.02.2017 09:05

В Мурманской области планируют открыть первый Центр паллиативной помощи

Анастасия Русинова.


В Мурманской области создадут, так называемый, Центр боли. Его возможности обсудили на научно-практической конференции. Паллиативная помощь - специализированный вид тяжелобольным для облегчения симптомов болезни. Не в стенах больницы, а на дому - медикаментозная, психологическая, духовная. Сейчас развитие этого направления активно поддерживает государство. Службы успешно работают во многих городах страны, теперь очередь - Кольского Заполярья. Первый Центр паллиативной помощи планируют открыть уже в этом году на базе Кольской ЦРБ.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Зрелость каждого гражданского общества определяется по тому, как оно относится к тем людям, которые еще не могут или уже не могут помочь себе сами. Правительство Мурманской области уделяет этому вопросу очень большое значение".
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