В Мурманской области планируют открыть первый Центр паллиативной помощи

Анастасия Русинова.



В Мурманской области создадут, так называемый, Центр боли. Его возможности обсудили на научно-практической конференции. Паллиативная помощь - специализированный вид тяжелобольным для облегчения симптомов болезни. Не в стенах больницы, а на дому - медикаментозная, психологическая, духовная. Сейчас развитие этого направления активно поддерживает государство. Службы успешно работают во многих городах страны, теперь очередь - Кольского Заполярья. Первый Центр паллиативной помощи планируют открыть уже в этом году на базе Кольской ЦРБ.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Зрелость каждого гражданского общества определяется по тому, как оно относится к тем людям, которые еще не могут или уже не могут помочь себе сами. Правительство Мурманской области уделяет этому вопросу очень большое значение".