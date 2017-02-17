Тонкости избирательной системы в стране, принципы формирования органов местного самоуправления. В Мурманске стартовала "Декада молодого избирателя"

Кирилл Коган.

"Декада молодого избирателя" стартовала в областном центре. Одним из первых встречу со школьниками провел заместитель председателя Совета депутатов - Михаил Белошеев. Вопросы ребят совсем не детские - тонкости избирательной системы в стране, принципы формирования органов местного самоуправления. Цель проведения декады - сформировать у будущих избирателей активную жизненную и гражданскую позицию, дать понять - насколько важно принимать участие в выборах.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Наших мурманчан конечно же интересуют вопросы ЖКХ, сами живем в этом городе, поднимали вопросы, к примеру, о вывозе того же снега. Важный вопрос мне задали, как депутату городского совета, по спортивной площадке у гимназии №6. Я обязательно выйду в марте месяце, посмотрю, что можно сделать, приятно, что была атмосфера неравнодушия мурманчан".