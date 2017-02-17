К социальному проекту "Городская карта поддержки" подключилась одна из старейших стоматологий Мурманска

Любовь Дубова.



40 лет работы. 14 тысяч посещений в год. Здание в центре Мурманска знакомо многим. Стоматология - старейшая в городе. Начинала свою историю как областная, сейчас муниципальная. Слаженный, опытный коллектив хранит традиции, не забывая про современные технологии во всех направлениях оказания стоматологической помощи. Недавно клиника подключилась и к социальному проекту "Городская карта поддержки".

Директор стоматологии Татьяна Елпанова: "Сейчас стоматологи не тот страшный монстр, который был когда-то давно-давно, и было очень страшно и больно лечить зубы. Сейчас это абсолютно безболезненная процедура, анестетики очень хорошие. Главное - все делать вовремя".