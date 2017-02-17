Депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели законопроекты по улучшению инвестиционного климата в регионе

Светлана Деменева.

Законопроекты по улучшению инвестклимата в регионе рассмотрели депутаты Мурманской областной Думы на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам. Сразу 2 проекта законов - в первом и втором чтениях. Один устанавливает дифференцированные налоговые ставки для малого и среднего бизнеса - на упрощенной системе налогообложения. Для направлений, которые считают приоритетными, - например, сельское хозяйство, - ставки еще ниже. Другой законопроект вносит изменения в систему государственной поддержки инвесторов.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы (фракция"Единая Россия") Борис Пищулин: "2 года назад принимали решение по стратегическим приоритетным инвестиционным проектам на территории Мурманской области, которые получили налоговые льготы - ставка налога на прибыль, налога на имущество. Сегодня мы расширяем диапазон получателей этих льгот - не только стратегические приоритетные проекты, но и инвестиционные проекты, реализованные в промышленной сфере - на них тоже будут распространяться льготы".