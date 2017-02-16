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16.02.2017 19:45

Морской спасательный буксир Росрыболовства "Мурманрыба" направлен на помощь аварийному судну "Шквал"

30-метровый рыболовецкий траулер находится  в восточной части Баренцева моря. Судно потеряло ход по причине поломки главного двигателя. Энергоснабжение систем траулера и связь обеспечивает вспомогательный двигатель. Ориентировочно в полночь спасатель подойдет к аварийному траулеру и возьмет его на буксир, по телефону сообщил начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Александр Леонтьев. На "Шквале" сейчас находится 9 человек экипажа, они вели прибрежный промысел. Волнение моря - 3-4 балла, угрозы затопления судна нет.
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