В Мурманске состоялось заседание профильного штаба по вопросам безопасности и надежности энергоснабжения на территории региона

Алексей Елкин.

Вопросы безопасности и надежности энергоснабжения на территории Мурманской области сегодня определили повестку заседания профильного регионального штаба. Это первая встреча в этом году в таком формате. Провел ее вице-губернатор Евгений Никора, который отметил - с ноября участились случаи нарушения режимов электроснабжения. На практике даже краткосрочные отключения прерывают технологические процессы на предприятиях-потребителях. В первую очередь, это относится к работе промышленных гигантов и компаний, обеспечивающих северян водой и теплом.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Также необходимость рассмотрения аварийной ситуации на сетях теплоснабжения обусловлена возникшей 22 января 2017 года аварии на теплосетях ПАО "Мурманская ТЭЦ", которая была достаточно резонансной. В результате этой аварии были отключены от тепла и горячего водоснабжения целый ряд жилых домов и социально значимых объектов города Мурманска".

На заседании прозвучало - расследование этого инцидента завершено. Причина названа - коррозия и разрушение трубы, которая произошла из-за грунтовых вод. Первостепенное внимание теперь диагностированию сетей и своевременному обнаружению таких "проблемных" участков. Всем жителям, которые попали в зону ограничения теплоснабжения, сделан перерасчет. Компенсацию за причиненные неудобства мурманчане увидят в февральских квитанциях.







