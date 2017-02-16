Экономия времени, а иногда - и денег. Перечень услуг многофункциональных центров региона стал еще шире

Илья Комлев.

Северянам стало проще поменять права и зарегистрировать недвижимость в других регионах. Перечень услуг МФЦ региона стал шире. Сегодня в нем уже 229 позиций. Из новых - замена водительских удостоверений. В ГИБДД идти необходимости больше нет.

Заместитель руководителя ГОБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области" Игорь Егоров: "Все МФЦ приобрели различные устройства для фотографирования и также устройства для получения оттиска подписи. Это графические планшеты, либо сканеры".

В МФЦ начали не только принимать заявления на внутрироссийские паспорта, но и выдавать готовые документы. Раньше этим занимались только подразделения управления по вопросам миграции. Ждать придется чуть дольше. Зато сделать все можно рядом с домом и в удобное время.

Начальник отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Александр Саврасов: "Законодатель определил, что за 3 дня документ должен быть передан из МФЦ после приема. И мы также в течение трех дней обязаны его вернуть. Будем стараться этот срок сокращать".

От моряков, железнодорожников, авиаторов, охранников сейчас работодатели вправе требовать справку о непривлечении к ответственности за употребление наркотиков. Идти за ней тоже нужно в МФЦ.

Руководитель ГОБУЗ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области" Ольга Ярыченко: "Эта услуга также востребована. Многие работодатели требуют ее при приеме на работу. За месяц уже более полутора тысяч таких справок выдано заявителям".

Для регистрации недвижимости в других регионах уезжать за пределы области больше не надо. Офисы кадастровой палаты в Мурманске и Апатитах начали прием заявлений по экстерриториальному принципу.

Заместитель руководителя Управления Россрестра по Мурманской области Анна Бойко: "Сроки государственной регистрации с 1 января этого года также были сокращены. Общий, помимо сокращенных, срок регистрации составляет 7 рабочих дней. И вне зависимости от того, на территории Мурманской области объект, либо в другом регионе".

И о том, как сэкономить. При обращении через портал госуслуг размер пошлины теперь становится меньше на 30 процентов. В некоторых случаях скидка весьма существенная.

Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Мурманской области Сергей Трофимов: "Для примера я скажу, что для замены водительского удостоверения госпошлина составляет 2000 рублей. Если заявление подано через портал госуслуг и оплачена госпошлина там же, госпошлина составляет 1400 рублей".

При регистрации автомобиля экономия будет еще больше - 855 рублей.





