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16.02.2017 19:05

Автопарк аэропорта "Хибины" пополнила новая, уникальная для региона, машина

Елена Сивонен.

Уникальная машина белорусского производства - на любой взлетной полосе необходимая, а потому долгожданная для заполярной воздушной гавани. Главное преимущество техники - она высокоэффективная, комбинированная - четыре в одном. Особого внимания заслуживает скоростная щетка. Сметает снег и лед мощной струёй воздуха. Скорость потока - 150 метров в секунду.
Технический директор аэропорта "Хибины" Виталий Дацков: "Там широкий отвал - 6 метров, щетка скоростная, большая, продувка. Продувки у нас в аэропорту не было, ее и в Мурманске нет. Магнит для финишной уборки полосы. Ну и то, что это сертифицированная техника - не дорожная, а аэродромная".
Управление машиной доверили одному из самых опытных водителей. Стаж Александра Соченина - 35 лет. На "взлётке" работает 5 лет. Первое, что сразу подмечает в новой технике - ее высокую производительность.
Водитель Александр Соченин: "Непривычно, потому что я не работал давно на таких длинных машинах - 18 метров все-таки. Поначалу надо разобраться с компьютером, с джойстиками".
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