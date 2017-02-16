Позади - два года работы. Фонд капремонта подводит итоги, в том числе - и борьбы с недобросовестными подрядчиками

Анастасия Ярославская.

Фонд капремонта справил второй день рождения. По отчетам, дела неплохи и не только потому, что население более лояльно стало относиться к неизбежным взносам - число попавших в программу и отремонтированных домов растет. В прошлом году их было 190, контракты на этот заключены на сумму в два раза большую - в списке уже 286 жилых зданий. Однако, осечки случаются. И весьма показательной стала ситуация в Апатитах.

Соседям по несчастью из этого апатитского дома, как говорится - жить бы, да радоваться. Но грянул капитальный ремонт. Питерская компания приступила к нему и обещала закончить задолго до Нового года. На дворе весна. А на здании - полуразобранная крыша. К так называемой реконструкции приезжие специалисты приступили за месяц до предполагаемой сдачи объекта - разобрали и сгинули.

Старшая по дому Ирина Ерёменкова: "Сказали, что уезжают. Мы спрашивали старшего - кто занимается, в чем дело? Нас успокоили, сказали - не переживайте. Привезли людей, никакого отношения к строительству не имеющих".

Житель дома Алексей Карпов: "Снегозаградители до сих пор не поставлены, дерево не обработано, а для того, чтобы это все исправить - нужно полностью демонтировать текущую крышу и заново все сделать".

Ни рабочих, ни их руководителей здесь не видели уже два месяца. Напортачить успели не только снаружи, но и внутри. Поэкспериментировали с внутренними коммуникациями. В подъездах – витки неподключенных кабелей. Даже не электрику понятно - явное нарушение технологии.

И. о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" Владимир Киселев: "А не было оснований не допускать - конкурс же открытый".

Ни что не предвещало - у "А-Деко" задолженности нет, есть опыт, чистая история - теперь она подмочена двумя домами в Кировске, объектами в Апатитах. В конце февраля Фонд капремонта будет подавать на компанию-подрядчика в суд. Исковые требования - понуждение работ, штрафные санкции, если понадобится, то и расторжение договора. Ни копейки за то, что наворотили по контракту за 3,5 миллиона Фонд не перечислил.

И. о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" Владимир Киселев: "Объективно этой фирме сейчас выгодно закончить ремонт этих домов - они в это случае потеряют меньше. Но сможем ли мы их заставить - вот это уже сложный вопрос".

Крышу в Апатитах, по уверениям Фонда, сделают - не факт, что быстро, но точно в этом году. Тяжба предстоит серьезная, к тому же прошлое судебное решение по иску прокуратуры "А-Деко" уже проигнорировала. Так что место в реестре недобросовестных подрядчиков ей гарантировано. По закону таких теперь не должны допускать ни до конкурсов, ни до контрактов.

И. о. начальника Госжилинспекии Мурманской области Ирина Торотенкова: "Уловки могут быть всякие разные - и у подрядных организация тоже. Но, тем не менее, это мера, которую определило государство для того, чтобы все-таки получить меньше проблем, которые мы имеем сегодня".

В любом случае, пока новый порядок не обкатают, выбор подрядчика и для жильцов, и для Фонда - лотерея. В прошлом году он выставил претензий к строителям на 5 с четвертью миллионов рублей. В добровольном порядке оплачена треть, еще столько же вернуть обещают, остальное придется взыскивать через суд. Коты в мешках нынче хлопотны и недешевы.







