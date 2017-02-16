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16.02.2017 18:55

Администрация Мурманска проверила работу управляющих компаний

Кирилл Коган.

Сегодня рейд прошел в Октябрьском округе. В районе порядка 850 домов. Обслуживают их 42 УК, 60 ТСЖ и около 70 ЖСК. Чиновники отмечают - хуже всего свои обязанности выполняют как правило крупные компании. Горожане регулярно жалуются на неубранный во дворах снег и невывезенный мусор. В пример нерадивым УК ставят небольшие товарищества собственников жилья. Не так давно жители сразу 3 домов на улице Скальной сменили форму управления на ТСЖ и стали сами контролировать состояние придомовых территорий. Результат налицо, порядок здесь почти идеальный.
Заместитель начальника управления Октябрьского округа администрации г. Мурманска Александр Боянжу: "У нас есть перечень УК, которые находятся на постоянном контроле, это, в основном, центр города, старый жилфонд. Конечно, есть хуже, сейчас вопросы по очистке дворовых территорий почти у всех УК, есть проблемы".
Решается сейчас и вопрос, связанный с деятельностью  муниципальной управляющей компании "Эксплуатация - Сервис" - она обслуживает почти триста домов областного центра. Из-за долгов предприятия компания "ОРКО-инвест" почти неделю не вывозила мусор с ее подведомственной территории. Как сегодня сообщило руководство УК, проблемы возникли из-за плохой собираемости платежей с населения. Они составляют не более 50%. На данный момент уборка возобновлена.
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