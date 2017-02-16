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16.02.2017 18:45

"Честная цена". Активисты партийного проекта "Единой России" взяли на карандаш ценники в продовольственных магазинах Мурманска

Андрей Зайцев.

"Честная цена" - партийный проект "Единой России" по всей стране продолжает контроль и сбор информации о работе продовольственных магазинов. Сегодня активисты регионального отделения побывали в одной из сетевых точек в Мурманске.
Активисты проекта "Честная цена" работают по всей стране. Охват их контроля широкий. Качество, сроки годности продукции и всё, что касается защиты прав потребителя. Данная проверка в областном центре направлена на ассортимент и наценки на продукцию местных производителей.
В большинстве своём товары местных производителей в Заполярье - это хлебобулочные изделия, мясная, молочная продукция и рыба. В федеральных сетях, по данным проверяющих, они представлены меньше. В региональных ассортимент намного шире.
Заместитель заведующего магазином региональной торговой сети Виктория Терпугова: "С местным производителем работать гораздо удобнее и выгоднее. То есть, это быстрота поставок, частота поставок, всегда свежий продукт, это натуральный продукт".
Розничный бизнес выгоду понимает. Контролёры, как и население, хотят, чтобы это понимание умещалось в рамках "Честной цены". Для этого в области налажен диалог между сетевиками и властью.
Председатель совета регионального отделения Объединения потребителей России Денис Лашин: "Диапазон наценки сейчас по Мурманску составляет от 7 до 14%. Это свидетельствует о том, что есть конкуренция на рынке между торговыми сетями. В целом, эта торговая наценка не завышена".
Сегодня в государстве нет реальных рычагов, которые бы могли конкретно наказать частный бизнес за превышение цен. Рынок диктует - не нравится, не покупай. Поэтому сбор информации, создание общей картины по стране в сфере ценообразования - крайне необходимое условие для корректировки законодательной базы.
Заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин: "Фиксируем цены, завтра будем проводить аналитику по этому вопросу. Таким же образом будут оценены и другие сетевые магазины. Думаю, что выдадим на ближайшем круглом столе рекомендации всем сетевикам. И эта общая информация, когда будет собрана, направляется на федеральный уровень".
Единственное, что сегодня может реально умерить аппетиты продавца - голосование за товар населения рублём. Работа же проекта "Честная цена" будет продолжена.
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