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16.02.2017 18:40

Полицейские Мончегорска пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

Елена Сивонен.

Жительница города металлургов культивировала коноплю в квартире в Ревде. В тайной кладовой - специальный парник с кустами. Высушенные и измельченные побеги подозреваемая хранила в пластиковых бутылках. Всего во время обыска сотрудники полиции изъяли больше килограмма марихуаны. По факту хранения и культивирования наркотика сейчас проводится проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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