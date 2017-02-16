Полицейские Мончегорска пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

Елена Сивонен.

Жительница города металлургов культивировала коноплю в квартире в Ревде. В тайной кладовой - специальный парник с кустами. Высушенные и измельченные побеги подозреваемая хранила в пластиковых бутылках. Всего во время обыска сотрудники полиции изъяли больше килограмма марихуаны. По факту хранения и культивирования наркотика сейчас проводится проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.







