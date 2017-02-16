Мурманская областная научная библиотека получила уникальные издания трудов политика и академика Евгения Примакова

Светлана Деменева.

Уникальные книги сегодня получила Мурманская областная научная библиотека. Это десятитомник трудов политика, академика, Евгения Примакова. Он возглавлял, в том числе, торгово-промышленную палату России, которая и выпустила 1000 экземпляров его работ. Продаваться они нигде не будут. Прочитать их можно только в библиотеках. Евгений Примаков - личность известная не только в стране, но и в мире. Журналист, глава внешней разведки, министр иностранных дел. Именно Примаков, впервые после перестройки, показал характер страны, развернув самолет над Атлантикой - планировался его визит в США, а там объявили о начале бомбардировок Югославии. Примаков возглавил правительство страны после дефолта и смог вывести страну из кризиса.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Любому человеку, особенно тем, кто работает в органах местного самоуправления, исполнительной, законодательной власти нашего региона это полезно будет почитать и познакомиться с жизнью - как он руководил, работал в такое довольно сложное время для нашего государства".







