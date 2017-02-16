Завершается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века»

Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области в целях популяризации инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развития научно-технического творчества обучающихся.



К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, студенты среднего профессионального образования.



Возраст участников конкурса – 14-18 лет.



Конкурс проходит по следующим номинациям: «Техническое моделирование» (2 участника), «Техническое конструирование» (2 участника), «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника» (2 участника), «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии» (2 участника), «Мультимедийные технологии» (1 участник), «Программирование и вычислительная техника» (1 участник), «Астрономия и космонавтика» (1 участник) и «Видеофильм» (1 участник).



Конкурсные работы направляются до 20 февраля 2017 года в центр дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2, каб. 308) с пометкой «Юные техники XXI века». Региональный центр научно-технического творчества – 8(8152) 43-03-21, e-mail: ntt@laplandiya.org.





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