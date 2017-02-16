Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
16.02.2017 18:25

Завершается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века»

Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области в целях популяризации инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развития научно-технического творчества обучающихся.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, студенты среднего профессионального образования.

Возраст участников конкурса – 14-18 лет.

Конкурс проходит по следующим номинациям: «Техническое моделирование» (2 участника), «Техническое конструирование» (2 участника), «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, робототехника» (2 участника), «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии» (2 участника), «Мультимедийные технологии» (1 участник), «Программирование и вычислительная техника» (1 участник), «Астрономия и космонавтика» (1 участник) и «Видеофильм» (1 участник).

Конкурсные работы направляются до 20 февраля 2017 года в центр дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2, каб. 308) с пометкой «Юные техники XXI века». Региональный центр научно-технического творчества – 8(8152) 43-03-21, e-mail: ntt@laplandiya.org.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.77
Евро = 60.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.