10 научно-исследовательских проектов представили старшеклассники Мурманской области на региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса

В Апатитах в Президиуме Кольского научного центра РАН состоялся региональный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов старшеклассников по теме охраны и восстановления водных ресурсов. Он проходил в рамках Российского национального юниорского водного конкурса, который входит в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».



В ходе конкурсных мероприятий школьники провели мониторинговые исследования в сфере охраны и восстановления водных ресурсов, направленные на решение проблем питьевой воды, очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия городских и сельских водоемов, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов.



На конкурс представлено 10 проектов старшеклассников из Мурманска, Апатитов и Верхнетуломского.



Диплом I степени присужден Кириллу Горкавенко и Руслану Лушпенко (центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель Павел Петрин, педагог дополнительного образования);



Диплом II степени присужден Матвею Крупко (мурманская гимназия № 6, руководитель Татьяна Гардалоева, учитель истории и обществознания);



Диплом III степени присужден Ксении Косовой (апатитская гимназия № 1, руководители Лариса Воробьева, учитель биологии, Дмитрий Денисов, старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН).



Экспертная комиссия в составе учёных Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН рекомендовала победителям конкурса Кириллу Горкавенко и Руслану Лушпенко представлять Мурманскую область в финале Российского национального юниорского водного конкурса, который будет проходить в Москве с 15 по 19 апреля.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /



