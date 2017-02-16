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16.02.2017 18:20

10 научно-исследовательских проектов представили старшеклассники Мурманской области на региональном этапе Российского национального юниорского водного конкурса

В Апатитах в Президиуме Кольского научного центра РАН состоялся региональный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов старшеклассников по теме охраны и восстановления водных ресурсов. Он проходил в рамках Российского национального юниорского водного конкурса, который входит в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В ходе конкурсных мероприятий школьники провели мониторинговые исследования в сфере охраны и восстановления водных ресурсов, направленные на решение проблем питьевой воды, очистки загрязненных стоков, сохранение водного биоразнообразия городских и сельских водоемов, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов.

На конкурс представлено 10 проектов старшеклассников из Мурманска, Апатитов и Верхнетуломского.

Диплом I степени присужден Кириллу Горкавенко и Руслану Лушпенко (центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель Павел Петрин, педагог дополнительного образования);

Диплом II степени присужден Матвею Крупко (мурманская гимназия № 6, руководитель Татьяна Гардалоева, учитель истории и обществознания);

Диплом III степени присужден Ксении Косовой (апатитская гимназия № 1, руководители Лариса Воробьева, учитель биологии, Дмитрий Денисов, старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН).

Экспертная комиссия в составе учёных Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН рекомендовала победителям конкурса Кириллу Горкавенко и Руслану Лушпенко представлять Мурманскую область в финале Российского национального юниорского водного конкурса, который будет проходить в Москве с 15 по 19 апреля.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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