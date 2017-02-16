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16.02.2017 16:35

В рамках Года экологии в областной детско-юношеской библиотеке открылась комплексная тематическая выставка

Сегодня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (ул. Буркова, 30) при содействии Управления Росприроднадзора открылась комплексная тематическая выставка «Экология: тревоги и надежды», организованная в рамках Года экологии в России.

В основной экспозиции представлено свыше 110 различных документов: книги, фотоальбомы, детские рукописные книги, буклеты, памятки и другие материалы, рассказывающие об экологической ситуации, природоохранных объектах страны и Кольского полуострова, сохранении природного наследия.

Около 70 работ на выставку представили юные воспитанники Дома детского творчества имени А. Бредова – участники объединений «Изостудия», «Мастерская маленького ремесленника», «Основы художественного проектирования», театра моды «Очарование».

В дополнение к основной выставке в отделе литературы по искусству библиотеки открыта выставка «Экология и творчество». На ней в трех разделах – художественный вернисаж «Заповедная красота севера», выставка плакатов «Сохраним хрупкую красоту земли» и экспозиция за стеклом «Экология и творчество» – представлены работы читателей, участников экологической творческой мастерской библиотеки, учащихся гимназии №3 и воспитанников мурманской детской школы искусств №1. В своих поделках юные авторы использовали вторичные материалы: пластмассу, остатки ниток и тесьмы, проволоку, исписанную бумагу, старые журналы и газеты.

В рамках открытия комплексной тематической выставки для посетителей был также подготовлен экологический квест «Час на спасение».

Выставка «Экология: тревоги и надежды» будет экспонироваться в течение года.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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