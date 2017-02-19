79 лет назад закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1»

Первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая научная станция «Северный полюс-1» начала работу 21 мая 1937 года. Пять самолетов полярной воздушной экспедиции Академии наук СССР доставили ученых на льдину. Официальное открытие «СП-1» состоялось 6 июня 1937 года. Над Северным полюсом был поднят флаг СССР. Сотрудники - гидролог Петр Петрович Ширшов, геофизик-астроном Евгений Константинович Федоров и радист Эрнст Теодорович Кренкель, во главе с Иваном Дмитриевичем Папаниным - жили и работали в палатке, изучая Северный полюс. Размер льдины, на которой располагалась станция, был 3x5 км, толщина 3 м. Каждый месяц в Москву отправлялись отчёты о проделанной научной работе. Каждый день был полон новых открытий. Дрейф льдины давал возможность странствовать в районе Северного полюса. Созданная в районе Северного полюса, станция «СП» через 9 месяцев дрейфа на юг была вынесена в Гренландское море. Льдина проплыла более 2000 км. Через 274 дня от льдины остался обломок шириной около 30 метров. Экспедицию было решено эвакуировать. 19 февраля 1938 года отважных исследователей сняли с льдины ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман». В марте полярники представили Общему собранию Академии наук СССР в Ленинграде результаты научных исследований, которые были высоко оценены научным сообществом. Научному составу экспедиции были присвоены учёные степени. Иван Дмитриевич Папанин и Эрнест Теодорович Кренкель получили звания докторов географических наук. За выдающийся подвиг, совершённый во славу советской науки и в деле освоения Арктики, четырём полярникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Также это звание было присвоено лётчикам — А.Д. Алексееву, П.Г. Головину, И.П. Мазуруку и М.И. Шевелёву.

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