96 лет назад вышел первый номер газеты «Труд»

«Труд» – одна из старейших массовых газет России – появился на свет 19 февраля 1921 года как ежедневное рабочее издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов. Газета публиковала материалы, освещающие социалистические соревнования за выполнение народно-хозяйственных планов, повышение эффективности общественного производства, вопросы культурно-массовой и воспитательной работы, отражала внешнюю политику советского государства, советское общественное мнение по международным вопросам. Тираж первого номера составил 150 тысяч экземпляров. Уже в 1975 году газета выходила тиражом в 8,3 миллиона экземпляров. Рекордный тираж – 21 миллион 584 тысячи экземпляров – был зарегистрирован в июне 1990 года. В «перестроечные» годы газета перестала быть органом ВЦСПС и с октября 1990 года выходила как «газета профессиональных союзов СССР». Затем, в сентябре 1991 года, ее учредителем стал трудовой коллектив редакции, а с июля 1997 года – автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Труд». В разные годы в «Труде» печатались Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, Василий Шукшин и другие известные авторы. Сегодня «Труд» – российская общенациональная газета, входит в число самых читаемых периодических изданий. Газету знают не только в России, но и в СНГ, и далеко за рубежом. Избрание необычной для большинства средств массовой информации организационно-правовой формы (в отличие от различных видов коммерциализации) позволяет редакции оставаться независимой от политических партий и общественных движений, проводить курс, ориентируясь исключительно на интересы читателей.

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