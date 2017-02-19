Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт джазовой музыки

Сегодня в Большом зале филармонии - Российско-американский джазовый проект Jon Davis Trio. Начало в 18 час.

В составе трио — два московских музыканта ( контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов), а также нью-йоркский пианист Джон Дэвис. Специальный гость программы — Кристина Ковалева (вокал), С.-Петербург.

Трио имеет давнюю историю: в сезоне 1999-2000 гг. Джон, Григорий и Игорь несколько месяцев вместе работали в Kerem Görsev Jazz Club — джаз-клубе в Стамбуле, где в то время выступало множество джазменов со всего мира.

17 лет спустя трио вновь объединилось, чтобы представить свою музыку в 19 городах Российской Федерации и записать в Москве студийный альбом. Подготовленная для тура двухчасовая программа «Джаз объединяет континенты» состоит из авторских пьес участников трио и джазовых стандартов.