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16.02.2017 18:15

В г. Мончегорске пройдет III региональный конкурс исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек»

18 февраля в 12.00 в детской музыкальной школе имени М.М. Сакадынца (г. Мончегорск, пр. Металлургов, 56) состоятся конкурсные прослушивания III регионального конкурса исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек».

Учредителем конкурса выступает  Комитет по культуре и искусству Мурманской области.

В конкурсе примут участие 40 учащихся детских школ искусств Мурманской области в возрасте от 7 до 15 лет.

В современной обработке и аранжировке с использованием цифровых технологий  учащимися-солистами и инструментальными ансамблями будет исполнена музыка композиторов-классиков: Эдварда Грига, Михаила Глинки, Вольфганга Моцарта, Иогана Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя; популярная эстрадная музыка Нино Рота, Олега Хромушина, Александра Зацепина, Джеймса Ласта, Юрия Саульского, Максима Дунаевского.

В составе ансамблей  будут представлены такие музыкальные инструменты, как синтезатор, цифровое пианино, флейта, фортепиано, домра, гитара, скрипка, саксофон, электрогитары.

Подведение итогов конкурса состоится в 16.30.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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