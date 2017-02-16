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16.02.2017 18:00

Факультет управления и социальных технологий приглашает на День открытых дверей 18 февраля

Представители МГТУ расскажут о технических специальностях, а также о новом направлении подготовки "Инноватика".

18 февраля в 15:00 Факультет управления и социальных технологий МГТУ проводит День открытых дверей для абитуриентов и их родителей (в аудитории корпуса Л).
Представители МГТУ расскажут о технических специальностях, а также о новом направлении подготовки "Инноватика". Напомним, "Инноватика" вошла в ТОП-10 самых востребованных специальностей 2016 года и будет оставаться такой еще много лет.
Бакалавры с дипломом направления "Инноватика" работают специалистами по инновационному развитию регионов, отраслей экономики и предприятий, сотрудниками отделов развития промышленности в органах госуправления, менеджерами проектов, бизнес-аналитиками, техническими директорами в коммерческих организациях. К возможным должностям можно отнести руководителя инновационной фирмы, заместителя директора по развитию, руководителя инновационных проектов, эксперта по технологическому аудиту, эксперта по передаче технологий, специалиста в высокотехнологичных отраслях, руководителя новых и развивающихся направлений производства, IT-специалиста в сфере новых разработок, специалиста надзорных органов, бизнес-консультанта по продвижению, маркетингу и развитию. 


Пресс-служба МГТУ
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