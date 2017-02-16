Идет проверка исполнения государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Министерством социального развития Мурманской области с 16 февраля 2017 года осуществляется плановая проверка работы администрации ЗАТО Видяево по осуществлению отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.



Программой проверки предусмотрено изучение следующих вопросов:



- осуществление полномочий органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;



- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;



- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане и другим вопросам по теме проверки.



Контрольные мероприятия продлятся до 14 марта 2017 года.



/Министерство социального развития Мурманской области/





