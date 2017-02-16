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16.02.2017 17:15

В Мурманской областной научной библиотеке продолжает работу лекционная площадка «Край, в котором я живу»

18 февраля в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21 а, 4 этаж, Литературная гостиная) состоится вторая встреча в рамках лектория «Край, в котором я живу».

Лекцию «Фиторазнообразие Мурманской области или что растет на Кольской земле?» прочитает Евгений Александрович Боровичев, старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, секретарь Мурманского отделения Русского Ботанического общества расскажет о фиторазнообразии Мурманской области.

Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и  Кольского научного центра Российской академии наук.

Вход на лекции свободный.
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