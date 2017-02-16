Областная детско-юношеская библиотека приглашает любителей фэнтези на Всероссийскую сходку Terra Incognita

18 февраля в 14:00 в зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30) состоится встреча любителей фантастики и фэнтези - Всероссийская сходка «Терра Инкогнита».



Уже в третий раз на базе библиотеки соберутся поклонники книг от издательства «Росмэн», чтобы обсудить любимых героев книжных миров, поделиться впечатлениями от прочитанного, освежить в памяти забытые эпизоды, познакомиться с новыми книгами серии.



Специалисты библиотеки подготовили для участников встречи конкурсы и призы от издательства «Росмэн», игры и библиоквест по мотивам книг клуба «Терра Инкогнита».