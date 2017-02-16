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16.02.2017 16:00

Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Маячок»

17 февраля текущего года на территории областного центра силами сотрудников отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по Мурманской области будет проводиться мероприятие «Маячок», направленное на повышение дисциплины участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилям с включенным проблесковым маячком синего (красного) цвета и специальным звуковым сигналом.

Основная задача мероприятия – еще раз напомнить водителям о необходимости предоставления права преимущественного проезда автомобилям специального назначения, которые спешат оказать помощь гражданам.

Госавтоинспекция напоминает о том, что при приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного или синего цветов и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемых им транспортных средств.

За нарушение этого правила водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

Водители должны помнить, что игнорирование звуковых и световых сигналов создает аварийную ситуацию на дорогах и от соблюдения Правил дорожного движения зависит не только их собственное благополучие и жизнь, но и жизни других людей.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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